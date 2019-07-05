Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Супруг Луизы Хайруллиной тем временем был также доставлен в Уфу в ГСУ МВД по региону.

Двух несовершеннолетних дочерей кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении 23 миллионов рублей из Россельхозбанка, временно передали родственникам. Тем временем задержанную вместе с супругом доставили в Уфу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Две дочери обвиняемой в сопровождении близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства сегодня направятся в город Салават, где будут находиться по месту постоянного проживания родных, — рассказала Волк.

В настоящий момент Хайруллина вместе с мужем была доставлена в Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан.

Ранее Лайф писал, что 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив 23 млн рублей. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи.

Хайруллина была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенные деньги.

На неё завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.