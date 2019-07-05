Опер угрозыска Екатеринбурга на присяге сделал предложение избраннице из ППС

Заветные три слова прозвучали после окончания торжественной части и праздничного концерта.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Главного управления МВД РФ по Свердловской области, запомнилось не только церемонией принятия присяги, но и неожиданным предложением руки и сердца. Об этом Лайфу рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его словам, заветные три слова прозвучали после окончания торжественной части и праздничного концерта.

На глазах у собравшихся оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант Сергей Ручканов сделал предложение принявшей присягу сотруднице полка Патрульно-постовой службы УМВД РФ по Екатеринбургу сержанту полиции Оксане Булатовой.

— Он волнительно произнёс избраннице заветные слова "Стань моей женой", вручив ей обручальное кольцо и букет красивых цветов. Публика замерла в ожидании ответа, а когда все услышали "Я согласна", раздался град аплодисментов и тёплых поздравлений, — рассказал Горелых.

Он добавил, что этот день, "без сомнения, войдёт в историю гарнизона в год его 100-летия со дня образования".