Искусственный интеллект определил авторов спорных песен The Beatles

Группа американских учёных во главе со старшим преподавателем статистики Гарвардского университета Марком Гликманом с помощью искусственного интеллекта определила авторов спорных песен группы The Beatles. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Harvard Data Science Review.
Исследователям удалось разработать алгоритм, с 76%-ной точностью отделяющий творчество Джона Леннона от его коллеги Пола Маккартни.
Проверив его работу на тех композициях, чьи авторы доподлинно установлены, учёные проверили ещё 70 песен ливерпульской четвёрки спорного авторства.
В результате проверки искусственный интеллект установил, что песни Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day’s Night с вероятностью в 90% были написаны Джоном Ленноном.
Ранее сообщалось, что режиссёр Питер Джексон планирует снять фильм про легендарную ливерпульскую четвёрку.
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