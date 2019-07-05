Искусственный интеллект определил авторов спорных песен The Beatles

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Фото © Instagram/paulmccartney

В результате проверки искусственный интеллект установил, что песни Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day’s Night с вероятностью в 90% были написаны Джоном Ленноном.

Группа американских учёных во главе со старшим преподавателем статистики Гарвардского университета Марком Гликманом с помощью искусственного интеллекта определила авторов спорных песен группы The Beatles. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Harvard Data Science Review.

Исследователям удалось разработать алгоритм, с 76%-ной точностью отделяющий творчество Джона Леннона от его коллеги Пола Маккартни.

Проверив его работу на тех композициях, чьи авторы доподлинно установлены, учёные проверили ещё 70 песен ливерпульской четвёрки спорного авторства.

В результате проверки искусственный интеллект установил, что песни Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day’s Night с вероятностью в 90% были написаны Джоном Ленноном.

Ранее сообщалось, что режиссёр Питер Джексон планирует снять фильм про легендарную ливерпульскую четвёрку.

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