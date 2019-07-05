Пляжи Израиля наводнили опасные медузы

По прогнозам местных исследователей, нашествие беспозвоночных продлится до конца месяца.

Израильские учёные из Национального института морских исследований зафиксировали рост количества медуз на средиземноморском побережье страны. Статистика появления сообщений о встречах с медузами публикуется на специализированном сайте meduzot.co.il, а на пляжах о появлении медуз предупреждают фиолетовыми флажками.

По предварительным данным, скопление беспозвоночных перемещается с юга на север. Среди наблюдаемых видов учёные выделяют пелагию-ночесветку (Pelagia noctiluca) и ропилему-номадику (Rhopilema nomadica), представляющих опасность для человека — при контакте с кожей их щупальца вызывают ожоги и аллергию, но это не единственная причина их избегать.

Данные виды выделяют в воду стрекательные клетки, которые также способны вызвать ожоги, а при попадании в глаза — спровоцировать слепоту.

В случае неудачной встречи с беспозвоночным врачи рекомендуют обрабатывать место ожога лимонным соком или уксусом, а не пресной водой.

Отмечается, что аптечки израильских спасателей укомплектованы всем необходимым для обработки подобных ожогов, а в местных аптеках можно приобрести специальные средства для таких случаев.

Эколог Дор Аделист из Национального института морских исследований подчеркнул, что причин для паники нет, так как, по данным учёных, к настоящему моменту не зафиксировано ни одного случая гибели от ожогов медуз. Он также добавил, что нашествие медуз, по предварительным прогнозам его коллег, будет продолжаться до конца месяца.