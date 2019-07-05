Пляжи Израиля наводнили опасные медузы

Израильские учёные из Национального института морских исследований зафиксировали рост количества медуз на средиземноморском побережье страны. Статистика появления сообщений о встречах с медузами публикуется на специализированном сайте meduzot.co.il, а на пляжах о появлении медуз предупреждают фиолетовыми флажками.
По предварительным данным, скопление беспозвоночных перемещается с юга на север. Среди наблюдаемых видов учёные выделяют пелагию-ночесветку (Pelagia noctiluca) и ропилему-номадику (Rhopilema nomadica), представляющих опасность для человека — при контакте с кожей их щупальца вызывают ожоги и аллергию, но это не единственная причина их избегать.
Данные виды выделяют в воду стрекательные клетки, которые также способны вызвать ожоги, а при попадании в глаза — спровоцировать слепоту.
В случае неудачной встречи с беспозвоночным врачи рекомендуют обрабатывать место ожога лимонным соком или уксусом, а не пресной водой.
Отмечается, что аптечки израильских спасателей укомплектованы всем необходимым для обработки подобных ожогов, а в местных аптеках можно приобрести специальные средства для таких случаев.
Эколог Дор Аделист из Национального института морских исследований подчеркнул, что причин для паники нет, так как, по данным учёных, к настоящему моменту не зафиксировано ни одного случая гибели от ожогов медуз. Он также добавил, что нашествие медуз, по предварительным прогнозам его коллег, будет продолжаться до конца месяца.
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