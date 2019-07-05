Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку привезли в НИИ Леонида Рошаля — видео

Детский омбудсмен раскрыла последнюю информацию о родителях ребёнка и его первой просьбе.

Машина реанимации "Медицины катастроф" привезла доставленную в Москву избитую семилетнюю девочку из Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она рассказала, что по прибытии в медицинский центр девочка попросила сметанку, однако в связи с указанием врачей девочке пока нельзя кушать. Детский омбудсмен пообещала достать девочке всё, что та попросит, как только врачи дадут добро.

Уполномоченный по правам ребёнка обсудила с детским доктором мира Леонидом Рошалем то, что в Ингушетии соседи долго не видели ребёнка. Кузнецова также поделилась информацией о том, что поступившие ранее сведения об умершем отце девочки — неверны. Родителя ребёнка уже нашли.

Как ранее писал Лайф, накануне в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя. Сейчас женщина задержана, возбуждено уголовное дело. Родных детей женщины отправили в реабилитационный центр.