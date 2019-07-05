Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
— Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ, — говорится в постановлении.
Ранее Лайф писал о вступлении в силу новых правил диспансеризации, согласно которым граждане старше 40 лет могут пройти диагностику онкологических заболеваний.
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