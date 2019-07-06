Украинский юрист призвал немедленно освободить Вышинского

Он также заявил о необходимости новых властей дать органам страны три сигнала, касающиеся задержаний и арестов.

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в СИЗО, арестован незаконно, поскольку не совершал противоправных действий и должен быть немедленно освобождён. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в эфире телеканала Newsone.

— Я убеждён, что господин Вышинский находится в следственном изоляторе абсолютно незаконно. Это противоречит духу и букве закона... Его обвиняют в том, что он работал в интересах другого государства. Я абсолютно уверенно могу сказать, я в коммуникации уже несколько дней с его адвокатом, он не совершал противоправных действий, он должен быть немедленно освобождён, — рассказал Портнов.

Согласно словам юриста, также должны быть закрыты все уголовные дела в отношении главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, видеоблогера и журналиста Анатолия Шарии, телеканалов Newsоne и "112 Украина".

Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича считает, что новые власти должны дать чёткий сигнал, состоящий из трёх позиций. Все заключенные, начиная с экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова и заканчивая журналистами, должны быть немедленно освобождены. Второй пункт касается необходимости трудоустройства незаконных бандформирований, третий сигнал — о недопустимости препятствования любой журналистской деятельности под угрозой наказания со стороны государства.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.