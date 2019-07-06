Спасатели нашли всех пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана

Спасатели прекратили поиски людей при ЧП с перевернувшимся в Чёрном море катамараном. Всех пассажиров удалось найти. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

— Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь, царапины, ссадины, — заявил Русин.

Он также подтвердил информацию о том, что на борту судна находилось 43 человека.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду. По официальной информации, в результате ЧП погибли две женщины. Возбуждено уголовное дело.