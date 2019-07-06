На Кубани рассказали о погибших в результате ЧП с катамараном женщинах

Погибшими в результате инцидента с катамараном в районе посёлка Джубга Краснодарского края оказались две женщины — из Мордовии и Белгорода, сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

— Погибшие в результате ЧП с катером на Черном море — две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения,— передаёт слова главы района РИА "Новости".

Ранее стало известно, что после ЧП с катамараном было возбуждено уголовное дело.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду.

По уточнённой информации МЧС РФ, на борту катамарана находилось более 40 человек. Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев считает, что причиной происшествия стал большой перегруз.