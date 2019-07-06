Кузнецова заявила, что отца избитой в Ингушетии девочки удалось найти — видео

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что удалось найти отца пострадавшей от различных травм семилетней девочки.

— Весь ингушский народ за девочку переживает, поэтому, если будет необходимость, семью точно найдут. Вот сейчас папу нашли, — произнесла детский омбудсмен в беседе с Леонидом Рошалем.

Кузнецова также рассказала, что ребёнок захотел сметанку. Врач на кадрах видео пояснила, что девочка очень хочет кушать, однако сделать это сможет только после обработки раны.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что в клинике для поступления пострадавшей девочки всё готово. Он также поделился информацией о специальной подготовке барокамеры для ребёнка.

Как ранее писал Лайф, накануне в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя. Сейчас женщина задержана, возбуждено уголовное дело. Родных детей женщины отправили в реабилитационный центр. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.