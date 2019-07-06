На западе столицы мужчина открыл огонь по девушкам в ответ на отказ знакомиться

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Фото © Pixabay

По предварительным данным, стрельба по потерпевшим велась из травматического пистолета.

Сотрудники московской полиции разыскивают четырёх неизвестных, один из которых агрессивно отреагировал на отказ знакомиться. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В районе Минской улицы четверо мужчин пытались познакомиться с двумя девушками, но были ими отвергнуты, — цитирует слова своего источника ТАСС.

Как уточняется, один из них открыл по девушкам огонь, предположительно, из травматического пистолета. После этого группа скрылась в неизвестном направлении. Потерпевшие от госпитализации отказались.

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