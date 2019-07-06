На западе столицы мужчина открыл огонь по девушкам в ответ на отказ знакомиться

По предварительным данным, стрельба по потерпевшим велась из травматического пистолета.

Сотрудники московской полиции разыскивают четырёх неизвестных, один из которых агрессивно отреагировал на отказ знакомиться. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— В районе Минской улицы четверо мужчин пытались познакомиться с двумя девушками, но были ими отвергнуты, — цитирует слова своего источника ТАСС.

Как уточняется, один из них открыл по девушкам огонь, предположительно, из травматического пистолета. После этого группа скрылась в неизвестном направлении. Потерпевшие от госпитализации отказались.