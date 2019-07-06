Врач рассказал о многочисленных травмах избитой в Ингушетии девочки

Медикам пришлось пойти на риск, чтобы сохранить руку ребёнка, поскольку на ней был сильно перетянут жгут, что мешало поступлению крови.

Некоторые травмы у избитой в Ингушетии девочки имеют месячную давность. Об этом сообщил главный врач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев в эфире национальной телерадиокомпании "Ингушетия".

— Есть ожоги месячной давности, а ссадины, ушибы, переломы — трёх-четырёх дней давности… То, что ребёнок падал с высоты, это однозначно, потому что переломы плечевой кости. Самое главное, за что мы боролись, это рука. Ампутировать — это был один из самых оптимальных вариантов на тот момент, потому что более суток правая рука была забинтована жгутом, — рассказал Балаев.

Согласно его словам, на левой руке жгут был более-менее расслаблен, в связи с чем поступление крови в конечность было оптимальным, а вот правая серьёзно пострадала из-за нарушения циркуляции.

Врачам удалось избежать ампутации руки девочки, отмечает главврач республиканской больницы, для этого медикам пришлось пойти на риск. Он также подчеркнул, что первой фразой, которую произнёс ребёнок, когда пришёл в себя, было: "Вы бить меня не будете?"

Как ранее писал Лайф, накануне в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя. Сейчас женщина задержана, возбуждено уголовное дело. Родных детей женщины отправили в реабилитационный центр. Пострадавшую девочку доставили на самолёте в Москву, где её отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.