В США из-за удара молнии во время праздника погиб один человек

В результате удара молнии в Южной Каролине погиб один человек, ещё 12 получили травмы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трагедия случилась у берега реки во время празднования Дня независимости.

По данным местных СМИ, сплавлявшаяся по реке компания решила устроить на пляже пикник, который прервал удар молнии в дерево, упавшее на людей. Погибшему человеку было 44 года, двух его друзей госпитализировали с травмами средней тяжести.

По сведениям телеканала NBC, скорую помощь вызвал житель ближайшего к месту происшествия дома. Отмечается, что спасательные работы затруднялись проливным дождём.