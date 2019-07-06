В США из-за удара молнии во время праздника погиб один человек

В результате удара молнии в Южной Каролине погиб один человек, ещё 12 получили травмы. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Трагедия случилась у берега реки во время празднования Дня независимости.
По данным местных СМИ, сплавлявшаяся по реке компания решила устроить на пляже пикник, который прервал удар молнии в дерево, упавшее на людей. Погибшему человеку было 44 года, двух его друзей госпитализировали с травмами средней тяжести.
По сведениям телеканала NBC, скорую помощь вызвал житель ближайшего к месту происшествия дома. Отмечается, что спасательные работы затруднялись проливным дождём.
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