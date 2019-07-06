На Украине узнали, что после инаугурации Зеленского Порошенко обналичил $34 млн

Государственное бюро расследований Незалежной в рамках дела об отмывании преступных доходов устанавливает обстоятельства обналичивания экс-президентом страны Петром Порошенко суммы в размере 34 миллионов долларов в Международном инвестиционном банке. Об инциденте "Украинским новостям" рассказал юрист, экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, бывший глава государства в период с 17 мая по 17 июня несколько раз снимал со счёта в своём банке средства в размере одного-двух миллионов долларов.

— В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограммов стодолларовых купюр. Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах. Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли, — уточнил Портнов в Facebook.

Он также призвал журналистов напрямую обсудить с Порошенко данную информацию и узнать судьбу этих средств.

Ранее руководитель Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что его ведомство может арестовать активы бывшего президента Петра Порошенко, если факты в заведённых против него делах будут доказаны.

Юрист Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича, вернулся на Украину после избрания Зеленского и подал заявление против Порошенко по обвинению в узурпации власти. Обвинял в госизмене и отмывании 300 миллионов долларов во время сделки, связанной с "Кузней на Рыбальском".