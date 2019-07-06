Путин поздравил Мадуро с 208-й годовщиной независимости Венесуэлы

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин поздравил главу венесуэльского государства Николаса Мадуро с Днём независимости латиноамериканской страны. Об этом сообщает венесуэльское агентство новостей.

Мы продолжим работу по развитию наших дружеских и союзнических отношений друзей с братской Венесуэлой, — говорится в тексте поздравительного письма.

Российский лидер также подчеркнул достижение между странами высокого уровня сотрудничества "в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях".

Напомним, что в 2019 году Венесуэла отмечает 208-ю годовщину провозглашения независимости от Испании.

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