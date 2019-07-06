На Украине рассказали, как должны решать вопросы декоммунизации улиц

Принимать решения о переименовании улиц в Незалежной должны украинцы, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он отметил, что такой вариант урегулирования существующего вопроса устранил бы множество проблем.

— Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп [общинам] и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться, — подчеркнул политик в эфире телеканала "Украина".

Ранее Лайф писал, что проспекту Петра Григоренко в Харькове вернули имя советского маршала Георгия Жукова. Также сообщалось, что Киевский суд отменил решение горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имён Бандеры и Шухевича.

Напомним, в 2015 году — при президентстве Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых были посвящены Владимиру Ленину.