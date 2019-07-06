В Ингушетии проверят органы опеки и попечительства после избиения девочки

Детский омбудсмен также отметила, что за пострадавшим ребёнком будет осуществляться усиленный контроль.

В связи с делом об избитой в Ингушетии семилетней девочке в республике пройдут прокурорские проверки органов опеки и попечительства. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Мы сегодня переговорили с исполняющим обязанности главы Ингушетии — принято решение о прокурорских проверках органов опеки и попечительства, — рассказала Кузнецова.

Она также добавила, что на женщину, под опекой которой оказалась девочка, заведено уголовное дело по 111-й статье, части 1.

— Сердце кровью обливается, когда смотришь на эту малышку. Но я надеюсь, что теперь с ней всё будет хорошо. Уж точно пока не решится вопрос с жизнеустройством, с тем, что у неё всё стабилизируется, с её здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим, — заявила детский омбудсмен.

Как ранее писал Лайф, накануне в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.