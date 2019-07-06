Нурмагомедов о своём следующем сопернике: Он не моего уровня

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий соперник — американец Дастин Пуарье — не является спортсменом его уровня.

При этом Нурмагомедов подчеркнул, что представитель США является опытным бойцом с прекрасной техникой бокса, однако в последних его шести боях ему никто не составлял конкуренцию в борьбе, в которой Хабиб очень силён.

— Я буду нагнетать давление на него и буду бороться постоянно. Он сильный боец, но он не на моём уровне, — заявил Нурмагомедов.

Напомним, 7 сентября в Абу-Даби Хабиба Нурмагомедова ожидает бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе против Дастина Пуарье. Дагестанский боец уже начал подготовку к предстоящему матчу.