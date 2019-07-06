В США представили стратегию по противодействию России

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин продемонстрировал стратегию "по противодействию злонамеренному влиянию Кремля". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

— Концепция ... отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путём создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено], — говорится в тексте.

Согласно информации из документа, главной целью стратегии США предполагается сделать повышение устойчивости стран — партнёров Америки в некоторых сферах. Осуществление данной задачи состоит из четырёх пунктов: противодействие подрыву демократии, сопротивление дезинформации и различным манипуляциям, сокращение экономической и энергетической уязвимостей. Последнее основывается на независимости стран-партнёров от энергоресурсов РФ.