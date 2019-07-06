Трое жителей Колумбии погибли в результате обрушения жилого дома

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Фото © Twitter/UNGRD

По меньшей мере три человека стали жертвами обрушения трёхэтажного дома в колумбийском городе Медельин. Об инциденте сообщает местный Департамент по управлению рисками стихийных бедствий.

Личности двоих погибших удалось установить — речь идёт о 32-летней женщине и 13-летнем мальчике. Также сообщается о неизвестной женщине, которую трагедия застала в тот момент, когда она находилась в магазине, расположенном на первом этаже здания.

Как уточняется, в ходе спасательных операций удалось спасти двоих взрослых и одного ребёнка.

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