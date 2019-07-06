Трое жителей Колумбии погибли в результате обрушения жилого дома

По меньшей мере три человека стали жертвами обрушения трёхэтажного дома в колумбийском городе Медельин. Об инциденте сообщает местный Департамент по управлению рисками стихийных бедствий.

En Medellín, grupos operativos de respuesta rescatan tres personas con vida y tres personas fallecidas tras colapso de vivienda. https://t.co/Jt7HABymlv pic.twitter.com/qbNEzACK1i — UNGRD (@UNGRD) July 5, 2019

Личности двоих погибших удалось установить — речь идёт о 32-летней женщине и 13-летнем мальчике. Также сообщается о неизвестной женщине, которую трагедия застала в тот момент, когда она находилась в магазине, расположенном на первом этаже здания.

Как уточняется, в ходе спасательных операций удалось спасти двоих взрослых и одного ребёнка.