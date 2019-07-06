Партия Порошенко призвала ПАСЕ отменить решение о возвращении России

Члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовили петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) против возвращения России в состав ассамблеи. Об этом говорится на официальном сайте партии.
— Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России, — говорится в сообщении.
Соратники бывшего президента Незалежной также требуют усилить давление и санкции на Москву из-за ситуации с арестованными украинскими моряками.
Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. После этого украинская делегация покинула ПАСЕ.
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