Партия Порошенко призвала ПАСЕ отменить решение о возвращении России

Соратники бывшего президента Незалежной также требуют усилить давление на Москву.

Члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовили петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) против возвращения России в состав ассамблеи. Об этом говорится на официальном сайте партии.

— Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России, — говорится в сообщении.

Соратники бывшего президента Незалежной также требуют усилить давление и санкции на Москву из-за ситуации с арестованными украинскими моряками.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. После этого украинская делегация покинула ПАСЕ.