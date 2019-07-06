Российский посол прокомментировал приглашение Трампа на Парад Победы 2020 года

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне следует понимать как напоминание миру о боевом братстве наших армий в военные годы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество. Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом, — рассказал Антонов.

Напомним, что на приглашение посетить Парад Победы в Москве американский лидер Дональд Трамп отреагировал позитивно.

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