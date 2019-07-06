Известный итальянский дрессировщик погиб при нападении цирковых тигров

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Фото © Facebook / Marina Orfei Circus

Четверо тигров загрызли известного итальянского дрессировщика Этторе Вебера в ходе цирковой репетиции. О трагедии сообщает The Local Italy.

Как уточняется, на 61-летнего Вебера сначала напал один хищник, а позже к нему присоединились ещё три. Животные "играли" телом до тех пор, пока сотрудникам цирка и представителям спасательных служб не удалось вмешаться и помешать им.

По предварительным данным, в настоящий момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

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