Известный итальянский дрессировщик погиб при нападении цирковых тигров

Четверо тигров загрызли известного итальянского дрессировщика Этторе Вебера в ходе цирковой репетиции. О трагедии сообщает The Local Italy.

Как уточняется, на 61-летнего Вебера сначала напал один хищник, а позже к нему присоединились ещё три. Животные "играли" телом до тех пор, пока сотрудникам цирка и представителям спасательных служб не удалось вмешаться и помешать им.

По предварительным данным, в настоящий момент уточняются все обстоятельства произошедшего.