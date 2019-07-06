Психологи рассказали, как найти счастье

Эксперты советуют не зацикливаться на достижении этого состояния как такового, а рассмотреть сопутствующие детали жизни.

Счастья можно достичь, если научиться сохранять баланс между простым и сложным во всех сферах жизни, а также не ставить его как самоцель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мировых психологов.

— Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни, и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить, — рассказала доктор философских и психологических наук Рафаэла Калати.

Другой специалист в деле абстрактных величин, президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер, отметил, что настоящий пример человеческого счастья могут дать молодые люди, имеющие шансы всё изменить. А для обретения личного счастья нужен эталон, способный продемонстрировать понимание собственных приоритетов, а также способность найти людей, которые помогут в самореализации.

Российский психолог, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев ссылается на опыт мировой философии, который говорит о том, что счастье ускользает, если становится в категорию "цель" для человека, оно приходит лишь в качестве побочного результата.

XVI Европейский конгресс, на просторах которого находились участники опроса, прошёл со 2 по 5 июля. Программа мероприятия предполагала активные трёхдневные обсуждения и обмен опытом по 30 направлениям психологии.