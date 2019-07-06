СМИ: Елизавета II не приедет на крещение сына принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II не будет присутствовать на крестинах первенца принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, монаршая особа отказалась не намеренно — всё дело в том, что супружеская чета при планировании даты крестин забыла учесть, что у королевы и принца Чарльза крайне плотный график встреч и визитов.

Осознав свою ошибку, они попытались согласовать другую дату, но договориться так и не удалось. В итоге событие перенесли на шестое июля, когда присутствовать сможет принц Чарльз.

Ранее сообщалось, что супружеская чета опубликовала фото принца Арчи в своём инстаграме.