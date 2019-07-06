США сообщили Китаю о деталях встречи Трампа и Ким Чен Ына на границе двух Корей

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем сообщил о деталях встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает МИД КНР.

— Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу её урегулирования, — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель Вашингтона отметил, что Штаты готовы усилить диалог с Пекином относительно ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.