У берегов Камчатки произошло четыре землетрясения

В Тихом океане у берегов Камчатки зарегистрировано четыре землетрясения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

— По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, на Камчатке утром 6 июля 2019-го произошло четыре неощущаемых сейсмособытия в акватории Тихого океана, — говорится в сообщении.

Подземные толчки произошли на глубине 10 км. Эпицентр первого землетрясения, магнитуда которого составила 4,5, находился в 173 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района. Второе с магнитудой 4,4 произошло в 115 км от села Никольского.

Третье землетрясение с той же магнитудой случилось в 168 км северо-западнее села Никольского, а четвёртое с магнитудой 4,9 зарегистрировали в 158 км северо-западнее Никольского.

Отмечается, что произошедшие толчки, не способствовавшие возникновению цунами, в населённых пунктах Камчатского края не ощущались.