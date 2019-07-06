Посол РФ в США рассказал, каких перемен ждёт МИД после встречи Путина и Трампа

Дипломат отметил, что к властям США "приходит осознание невозможности игнорировать мнение" России при урегулировании главных мировых проблем.

Сотрудники внешнеполитического ведомства надеются на позитивный эффект встречи президентов США и России на полях прошедшего в Осаке саммита "Большой двадцатки". Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Безусловно, мы рассчитываем, что встреча президентов России и США в Осаке и их позитивный настрой благоприятно скажутся на расширении контактов, в том числе на министерском уровне, — приводит его слова ТАСС.

В подтверждение своих слов дипломат отметил, что в ходе саммита политики отметили "наличие широкого спектра вопросов, по которому мы можем найти точки соприкосновения".

Антонов уточнил, что пока нет информации относительно планов кого-либо из российских министров посетить США и всё же "страна полностью готова" к стабилизации отношений с Вашингтоном. По мнению дипломата, есть основания надеяться на потепление, так как к властям США "приходит осознание невозможности игнорировать мнение" России при урегулировании главных мировых проблем.

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