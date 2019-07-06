В Иркутской области возбудили шесть дел по факту мародёрства при паводке

Полиция Иркутской области возбудила шесть уголовных дел по факту мародёрства в зоне ЧС, введённой из-за паводка. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Всего в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском было зафиксировано 12 сообщений о кражах из подтопленных домов. Полиция сумела установить пятерых подозреваемых. Проводятся оперативные мероприятия по раскрытию преступлений.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека.