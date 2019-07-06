Посол РФ: Россия не обсуждает спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

Анатолий Антонов считает, что обвинения разведывательного управления США основаны на желании найти предлог, чтобы выйти из ДВЗЯИ.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова дипломата.

— Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем, — поясняет посол.

Антонов добавляет, что подобные слова могут иметь под собой поиски мотивов для проведения антироссийской кампании, как в похожем случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сначала идут заявления о необходимости обладания потенциалом, превышающим разрешенный договором, после чего происходит поиск "виновников", а кульминацией всего является выход из соглашения, подчеркивает Антонов.

По его словам, в данном случае речь может идти о поиске предлога для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы начать собственные полномасштабные ядерные испытания.

Ранее генерал Роберт Пол Эшли — младший заявлял об уверенности Пентагона в том, что Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания.