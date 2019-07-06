МИД РФ проверит информацию о задержании двух россиян в Ливии

Сотрудники МИД РФ сообщили о начале проверки информации о задержании двоих россиян в Ливии. Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство.
— Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, — цитирует свой источник РИА "Новости".
Как уточняется, официального уведомления со стороны ливийских властей не поступало.
Ранее Лайф писал, что глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании двоих своих сотрудников на территории Ливии.
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