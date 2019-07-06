Разработчик перевернувшегося катамарана рассказал, на сколько людей он рассчитан

Он также удивился, как владельцы судна сумели вместить туда в несколько раз больше людей, чем положено.

Перевернувшийся в районе Джубгы в Краснодарском крае катамаран "Атолл" был рассчитан на перевозку 12 человек. Об этом ТАСС рассказал директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный.

Само судно было построено 11 лет назад. Его длина составляла 10,7 метра, а ширина — 3,7 метра. Гарантия на катамаран составляла шесть лет, после этого срока его должны были утилизировать.

— Первый владелец продал судно восемь лет назад, на нём проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу, — заявил Сребный.

Конструктор также обратил внимание, что нахождение более 40 человек на борту, при том что максимум, с учётом размеров, оно рассчитано на 20. Виной могли стать и переделки владельцев катамарана, которые увеличивали его вместимость, при этом уменьшая угол устойчивости. Сребный выразил мнение, что жадность владельцев "закрыла глаза" на технические качества судна.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду. По официальной информации, в результате ЧП погибли две женщины. Возбуждено уголовное дело. Полиция уже задержала капитана судна.