В Омске собака должника напала на коллектора

В Омске собака напала на коллектора, пришедшего взыскать долг с её хозяина. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда города Омска.

— Из двора дома выскочила собака и напала на него: повалила на снег, схватила за брюки и порвала их, прокусила ногу в области колена, при падении был получен синяк на правом бедре. Нападением собаки причинён вред здоровью, испорчен костюм, от падения повреждён мобильный телефон, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Свой ущерб коллектор оценил в 33 тысячи рублей. Судебное заседание назначено на 17 июля.