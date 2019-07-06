Трамп выразил соболезнования родным погибшего при крушении вертолёта миллиардера

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью миллиардера Криса Клайна и его семьи в результате крушения вертолёта в районе Багамских островов. Об этом американский лидер сообщил в "Твиттере".

— Мои глубочайшие соболезнования родным и близким прекрасного бизнесмена и эксперта в области энергетики Кристофера Клайна, его замечательной дочери Кэмерон и их друзей в связи с трагическим инцидентом на Багамских островах, — написал Трамп.

Напомним, что накануне вертолёт, в котором находился миллиардер Крис Клайн вместе с семьёй, рухнул в Атлантический океан. Никто из семи находившихся на воздушном судне людей не выжил.