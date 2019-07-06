В США произошло землетрясение магнитудой 7,1 — видео

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В Южной Калифорнии случилось землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, а его центр располагался на глубине десяти километров.

Ранее Лайф писал о том, что у берегов Камчатки зафиксировали четыре землетрясения.

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