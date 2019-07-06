Во Владивостоке моряки почтили память погибших при пожаре подводников

Также в субботу на всех кораблях и в воинских частях Тихоокеанского флота будут приспущены Андреевские флаги.

Моряки Тихоокеанского флота во Владивостоке почтили память погибших при пожаре в Баренцевом море подводников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

Траурная церемония прошла у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота". В ней приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, начальник ТОВВМУ им. С.О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв, ветераны-подводники ТОФ, военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил.

Воскресенский отметил, что двое из погибших моряков — Герой России капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв и капитан второго ранга Сергей Данильченко — служили в прошлом на одной из неатомных подводных лодок, которая приписана к Приморской флотилии разнородных сил.

Также в субботу на всех кораблях и в воинских частях Тихоокеанского флота будут приспущены Андреевские флаги.

Напомним, что на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём подводникам.