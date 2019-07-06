Президент Туркмении подписал документ об увеличении зарплат на 10%

Заработная плата и другие выплаты увеличатся в Туркменистане на 10%. Об этом пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

— С 1 января 2020 года повысить на десять процентов размеры месячной заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, — говорится в сообщении.

Документ также фиксирует минимальную величину пенсий — 338 манатов (12 645 рублей), государственных пособий — 322 маната (12 046 рублей), минимальный размер заработной платы — 870 манатов (32 547 рублей).