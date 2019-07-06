Матроскин исполнил блюз в новой серии "Простоквашино"

На YouTube-канале "Союзмультфильма" вышла новая серия "Возвращения в Простоквашино". Она получила название "Матроскин блюз".

Как отметили в пресс-службе "Союзмультфильма", в ней Матроскин преображается в мартовского кота и круглосуточно исполняет блюз и романсы. Новый эпизод покажет, на что способен усатый под влиянием первого месяца весны и каким образом это всё скажется на остальных героях "Простоквашино".

— Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет и Галчонка, который в новой серии переживёт романтическое увлечение, — говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Режиссёром серии выступила Светлана Мардаголимова, участвовавшая в создании "Смешариков" и "Фиксиков".