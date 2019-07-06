В аэропорту Пекина отменили около 600 рейсов

В международном аэропорту Пекина "Шоуду" в связи с плохими погодными условиями отменены порядка 600 рейсов. Информация следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Суда по прогнозам синоптиков, в китайской столице ожидаются ливневые дожди с грозами, которые уже достаточно сильно сказались на расписании вылетов и прилётов одного из самых загруженных аэропортов мира.

Аэропорт "Шоуду" с 00.00 до 23.59 субботы должен был принять 1995 рейсов и отправить 2021. Из них отменены 265 вылетов и 317 прилетов.

По данным онлайн-табло, рейсы "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" не претерпели изменений, а вот два вылета в Гуанчжоу и в Шанхай авиакомпании S7 — отменены.