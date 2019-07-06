Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области возросло до 410

3

Фото © Светлана Латынина / ТАСС

Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области возросло до 410 человек. Об этом заявил заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев.

Он напомнил, что в результате происшествия погибло 22 человека, медицинская помощь оказана 2165 пострадавшим.

— К сожалению, остаётся неизвестной судьба 13 человек, — сказал Барышев.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. Самая сложная ситуация наблюдается в Тулуне, где подтопленными остаются 346 жилых домов. Власти сообщают, что уровень воды в реках Приангарья продолжает снижаться.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×