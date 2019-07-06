На борту перевернувшегося в Чёрном море катамарана находилось 55 человек

Пятьдесят пять человек, а не 43, как сообщалось ранее, находилось на борту катамарана, который перевернулся в районе посёлка Джубга в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района Анатолия Русина.

— По уточнённым полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находилось 55 человек, 15 из них дети, — сказал он.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду.

По уточнённой информации МЧС РФ, находившиеся на борту катамарана доставлены на берег. Согласно официальным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины.