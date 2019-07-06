Тётю истерзанной в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков

Несмотря на перенесённые страдания, малышка ведёт себя очень ласково и со всеми общается.

Женщину, подозреваемую в избиении племянницы в Ингушетии, проверят на употребление наркотиков. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка при главе республики Зарема Чахкиева.

По её словам, тётя вину свою отрицает. Как отметила Чахкиева, несмотря на перенесённое, девочка ведёт себя очень ласково и со всеми общается. Омбудсмен добавила, что семья, где проживала малышка, не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная.

— По этой же причине девочки не было в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — уточняют в пресс-службе уполномоченного.

Напомним, ранее в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя. Сейчас женщина задержана, возбуждено уголовное дело.

Пострадавшую девочку накануне доставили на самолёте в Москву, где её отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.