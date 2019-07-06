В России хотят создать свою "Википедию"

Пока не уточняется, во сколько обойдётся создание общенационального интерактивного энциклопедического портала.

В России может появиться аналог "Википедии", который будет создан на основе Большой российской энциклопедии. Проект о финансировании инициативы разработало Минкомсвязи России, документ размещён на портале проектов нормативных правовых документов.

О создании портала заговорили ещё три года назад. В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать рабочую группу по разработке ресурса. В неё вошёл 21 человек, включая представителей Минкульта, Минфина, РАН, Росархива и других ведомств.

В соответствии с документом Минкомсвязи, на создание российского конкурента "Википедии" будут выделены субсидии, которые планируется потратить на аренду помещений и заработную плату, а также подписку на платные литературу, прессу и интернет-ресурсы. Кроме того, денежные средства планируется потратить на съёмки в объектах культурного значения, доступы к архивным материалам, а также разработку ПО.

Размер субсидий и сроки реализации проекта не уточняются.