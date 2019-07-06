Во Франции напомнили о плюсах "Северного потока — 2"

По словам эксперта, газопровод способен стать альтернативным и более надёжным маршрутом поставок газа из РФ.

Экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар считает, что в случае прекращения Россией транзита газа через Украину страны Европы могут столкнуться с серьёзным "газовым кризисом" уже следующей зимой. Об этом он написал в статье для газеты L'Opinion.

— В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой, — сказано в статье Кошара.

Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий вполне вероятно, так как Москва и Киев пока не договорились о новом контракте по транзиту газа. Текущий договор истекает 1 января. В таком случае Европа столкнётся с перебоями в поставках газа, и это приведёт к значительному росту цен.

По словам специалиста, сжиженный газ из США вряд ли сможет решить проблему, так как его стоимость слишком высока. Экономист считает, что Европа должна предпринять шаги и посодействовать заключению нового договора на транзит между Россией и Украиной.

Кошар напомнил о неоспоримых экономических преимуществах проекта "Северный поток — 2". Эксперт отметил, что газопровод способен стать альтернативным и более надёжным маршрутом поставок газа из РФ в случае окончания транзита через территорию Украины.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о риске техногенной катастрофы на Украине в случае, если страна не запасётся газом к зиме.