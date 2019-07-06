СМИ назвали самых дорогих юмористов России

Артистов чаще всего зовут в качестве ведущих, а заодно "спеть, сплясать, рассмешить".

Самым дорогим российским юмористом оказался Максим Галкин. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда", в распоряжении которой имеются сведения о гонорарах артистов.

Так, его выступление на частном корпоративе обойдётся заказчику в 50 тысяч евро (более трёх миллионов рублей). При желании на мероприятии может выступить и Александр Ревва, его гонорар составит два миллиона рублей. Юлия Михалкова берёт за выступление 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и "спеть, сплясать, рассмешить".

Выступление Евгения Петросяна обойдётся в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" можно заказать за 150–350 тысяч, а выпускников "Аншлага" за 200–400 тысяч рублей.

Пригласить целый коллектив, к примеру Comedy Woman, на свой праздник будет стоить примерно два миллиона рублей, а "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тысяч рублей.