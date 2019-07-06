Названы регионы России, жители которых чаще всего разводятся

Низкие показатели расторжения браков на Кавказе связаны с религиозными и национальными традициями региона.

За первые четыре месяца 2019 года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков — на 53,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Росстат назвал регионы, в которых супруги разводились чаще всего.

Как сообщает RT, больше всего браков за январь — апрель 2019 года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения. На втором месте — Республика Карелия (4,6). Третье место занял Ненецкий автономный округ (4,5), четвёртое с показателем 4,3 поделили Мурманская и Белгородская области.

Наименьшее количество разводов в первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9). Как пояснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, такие показатели связаны с религиозными и национальными традициями на Кавказе.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили усложнить бракоразводный процесс.