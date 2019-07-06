Путин поздравил Назарбаева с днём рождения

В своём поздравлении глава российского государства выразил уверенность, что опыт Назарбаева поможет евразийской интеграции.

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днём рождения. Текст поздравительного сообщения российского лидера был опубликован на официальном сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин отметил богатый опыт Назарбаева и его политическую мудрость, которые будут востребованы в развитии партнёрских отношений как в евразийском пространстве, так и между Москвой и Нур-Султаном.

Кроме того, Путин пожелал Назарбаеву "доброго здоровья, бодрости духа, счастья", а также всеобщего благополучия и выдающихся успехов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. По сути, возглавлял страну с момента получения ею независимости. На последний, пятый президентский срок он был переизбран в ходе досрочных президентских выборов в 2015 году. Во второй половине марта текущего года он досрочно объявил об отставке.