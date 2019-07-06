В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

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Фото © Валентин Егоршин / ТАСС

На траурное мероприятие прибыли официальные лица, в числе которых главнокомандующий ВМФ Николай Евменков.

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась закрытая церемония похорон подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Североморске.

На траурное мероприятие прибыли родственники погибших, а также официальные лица, в числе которых главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления вооружённых сил Андрей Картаполов.

Доступ на кладбище ограничен до 13:00 мск. На входе дежурят сотрудники полиции, ГИБДД и скорая помощь. Военный оркестр играет "Журавли", моряки снимают фуражки.

Напомним, что на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём подводникам, десять остальных посмертно награждены орденами Мужества.

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