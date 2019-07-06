Землетрясение загнало американскую ведущую под стол в прямом эфире — видео

Женщина сообщила, что хочет удостовериться, что в студии ничего не обвалится, и вцепилась в руку коллеге.

В США ведущая телеканала CBS Los Angeles в прямом эфире залезла под стол во время произошедшего в штате Калифорния землетрясения.

На кадрах видно, что Сара Дончи начала волноваться, оглядываться и сообщила зрителям, что хочет удостовериться, что в студии ничего не обвалится.

После этого она схватила за руку коллегу и сообщила ему, что им нужно спрятаться под стол. Ведущие пообещали, что вскоре вернутся в эфир.

Conditions through SR178 in the Canyon pic.twitter.com/l3rnYGhutJ — CHP Bakersfield (@BakersfieldChp) 6 июля 2019 г.

Напомним, вечером 5 июля в американском штате Калифорния произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Из-за землетрясения были повреждены фундаменты зданий, на дорогах появились трещины.