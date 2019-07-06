Землетрясение загнало американскую ведущую под стол в прямом эфире — видео

В США ведущая телеканала CBS Los Angeles в прямом эфире залезла под стол во время произошедшего в штате Калифорния землетрясения.
На кадрах видно, что Сара Дончи начала волноваться, оглядываться и сообщила зрителям, что хочет удостовериться, что в студии ничего не обвалится.
The moment as a powerful magnitude 6.9/7.1 #earthquake hit #Ridgecrest, California. We were inside a restaurant as the entire building started shaking. Many people panicked as they tried to get to safety. #earthquake #caquake @foxnews #foxnews pic.twitter.com/0ma6To3rq7— Jeff Paul (@Jeff_Paul) 6 июля 2019 г.
После этого она схватила за руку коллегу и сообщила ему, что им нужно спрятаться под стол. Ведущие пообещали, что вскоре вернутся в эфир.
Conditions through SR178 in the Canyon pic.twitter.com/l3rnYGhutJ— CHP Bakersfield (@BakersfieldChp) 6 июля 2019 г.
Напомним, вечером 5 июля в американском штате Калифорния произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Из-за землетрясения были повреждены фундаменты зданий, на дорогах появились трещины.
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