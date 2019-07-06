Сбежавшую с миллионами башкирскую кассиршу и её мужа привезли на допрос

Следователи, в частности, хотят выяснить, причастен ли супруг женщины к хищению огромной суммы денег.

Кассиршу Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении 23 миллионов рублей из Россельхозбанка, и её супруга доставили в ГУ МВД России по Башкирии. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", сейчас их допрашивают следователи.

Мужа Хайруллиной, в частности, проверяют на причастность к хищению. Решение в отношении мужчины будет принято по итогам проверки.

Женщина была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенные деньги.

На неё завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.